Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes jeudi 25 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Quatre lecteurs de Maryse Condé souhaitent lui rendre hommage. L’un d’entre nous a eu le bonheur de l’interviewer ! Venez partager ce moment.Jean Michel, Muriel, Jil, Marie-Pierre.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com



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