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Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Espace Culturel Louis Delgrés

Adresse : 89 Quai de la Fosse

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Quatre lecteurs de Maryse Condé souhaitent lui rendre hommage. L’un d’entre nous a eu le bonheur de l’interviewer ! Venez partager ce moment.Jean Michel, Muriel, Jil, Marie-Pierre.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100
02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com


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