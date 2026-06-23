Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes
Soirée autour de la vie et des oeuvres de Maryse Condé Espace Culturel Louis Delgrés Nantes jeudi 25 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Quatre lecteurs de Maryse Condé souhaitent lui rendre hommage. L’un d’entre nous a eu le bonheur de l’interviewer ! Venez partager ce moment.Jean Michel, Muriel, Jil, Marie-Pierre.
Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100
02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com
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