Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau vendredi 3 juillet 2026.

Pau

Soirée autour des quilles de neuf

Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Soirée vernissage de l’exposition sur les quilles de 9

– Une conférence sous forme de diaporama commenté (environ 1h),

– Une exposition sous forme de panneaux (1 de présentation + 6 d’exposition) contenant des photos et du texte (bilingue français-occitan).

– Surprise(s) de Fabienne Rebeyrol .

Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Soirée autour des quilles de neuf

L’événement Soirée autour des quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau