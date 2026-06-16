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Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau

Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau

Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Estanquet de la Ciutat

Adresse : 5-7 rue de la Fontaine

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Soirée autour des quilles de neuf

Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Soirée vernissage de l’exposition sur les quilles de 9

– Une conférence sous forme de diaporama commenté (environ 1h),
– Une exposition sous forme de panneaux (1 de présentation + 6 d’exposition) contenant des photos et du texte (bilingue français-occitan).
– Surprise(s) de Fabienne Rebeyrol   .

Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34  arcuelh@laciutat.org

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English : Soirée autour des quilles de neuf

L’événement Soirée autour des quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau

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