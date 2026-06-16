Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau
Soirée autour des quilles de neuf Estanquet de la Ciutat Pau vendredi 3 juillet 2026.
Pau
Soirée autour des quilles de neuf
Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée vernissage de l’exposition sur les quilles de 9
– Une conférence sous forme de diaporama commenté (environ 1h),
– Une exposition sous forme de panneaux (1 de présentation + 6 d’exposition) contenant des photos et du texte (bilingue français-occitan).
– Surprise(s) de Fabienne Rebeyrol .
Estanquet de la Ciutat 5-7 rue de la Fontaine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Soirée autour des quilles de neuf
L’événement Soirée autour des quilles de neuf Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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