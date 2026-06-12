SOIRÉE AUX LANTERNES AU DOMAINE LUPIA Sérignan
SOIRÉE AUX LANTERNES AU DOMAINE LUPIA Sérignan samedi 11 juillet 2026.
Sérignan
SOIRÉE AUX LANTERNES AU DOMAINE LUPIA
route de Vendres Sérignan Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez de la musique, dégustez les vins du domaine et laissez-vous porter par la magie du lieu.
Vivez des soirées d’exception sous les oliviers du Domaine Lupia à Sérignan. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez de la musique, dégustez les vins du domaine et laissez-vous porter par la magie du lieu.
– Samedi 11 juillet la chanteuse Indiana Carsin animera la soirée avec son univers musical chaleureux.
– Samedi 25 juillet le violoncelle sera à l’honneur avec Eventcello, pour une parenthèse musicale élégante et envoûtante sous les oliviers.
– Samedi 8 août Jimy Sax Rider enflammera la soirée avec les sonorités entraînantes de son saxophone.
– Samedi 15 août cap sur l’Italie avec une soirée aux couleurs italiennes animée par Isabelle Coelho.
– Samedi 22 août retrouvez Eventcello pour une nouvelle soirée où le violoncelle sublimera l’ambiance magique du Domaine Lupia.
Cinq rendez-vous uniques pour savourer l’été, partager un moment convivial et découvrir les vins du domaine dans un cadre exceptionnel.
Food truck différent à chaque soirée
Réservation obligatoire .
route de Vendres Sérignan 34410 Hérault Occitanie
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English : SOIRÉE AUX LANTERNES AU DOMAINE LUPIA
In a warm and friendly atmosphere, enjoy the music, taste the estate’s wines and let yourself be carried away by the magic of the place.
L’événement SOIRÉE AUX LANTERNES AU DOMAINE LUPIA Sérignan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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