Soirée aux Petites Écuries Les Petites Écuries Nantes
Soirée aux Petites Écuries Les Petites Écuries Nantes vendredi 12 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 17:00 – 23:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
17h — 17h30Visite contée de l’exposition de Célie Falières pour les petits (sur réservation : contact@lesfactotum.fr) 20h — 21h30Nous camperons ici, Spectacle de Sébastien Barrier organisé par Mixt aux Petites Écuries À partir de 17hOuverture du nouvel atelier métal avec les artisan·es Etienne Chollet, Oriane Poncet, Magali Rousseau, Aurélie Trieu Dans la soiréeOuverture de l’atelier céramique de Simon Fédou et Marie Hulbert 17h — 20hOuverture de l’exposition Bulbe Seuil Fumée 17h — 23hBuvette
Les Petites Écuries Nantes 44000
https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1
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