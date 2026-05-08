Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette

Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:00:00

fin : 2026-08-24 21:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Le trio AMBIANCE GUINGUETTE propose un pêle-mêle joyeux et festif de tubes et de grands noms de la Chanson Française des Années Folles à maintenant. S’y côtoient Bourvil et Renaud, Maurice Chevalier et Johnny, Piaf et Indochine, Charles Trénet et Claudio Capéo, des Yéyés et des stars des Années 80. (Accordéon, guitare percussions). Sortez les bretelles, les canotiers, les jupes qui tournent le dress- code guinguette est de mise !

Nombre de places limité.

En cas d’intempéries, la soirée aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

Plusieurs possiblitées s’offrent à vous pour réserver

par CB https://ypl.me/QXF/t

sur le site du Comité Municipal des Fêtes

par chèque à adresser à CMDF 17 rue Jules Benoît 44510 Le Pouliguen

à la permanence mardi 04/08 et mercredi 19/08 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Général Leclerc au Pouliguen.

Au menu assiette campagnarde (Finger food/charcuterie/salades variées/fromages) avec 1 boisson incluse.

Supplément dessert tarte ou glace (3€), carte des vins. .

Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

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L’événement Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44