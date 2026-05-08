Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen
Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen lundi 24 août 2026.
Le Pouliguen
Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24 21:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Le trio AMBIANCE GUINGUETTE propose un pêle-mêle joyeux et festif de tubes et de grands noms de la Chanson Française des Années Folles à maintenant. S’y côtoient Bourvil et Renaud, Maurice Chevalier et Johnny, Piaf et Indochine, Charles Trénet et Claudio Capéo, des Yéyés et des stars des Années 80. (Accordéon, guitare percussions). Sortez les bretelles, les canotiers, les jupes qui tournent le dress- code guinguette est de mise !
Nombre de places limité.
En cas d’intempéries, la soirée aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.
Plusieurs possiblitées s’offrent à vous pour réserver
par CB https://ypl.me/QXF/t
sur le site du Comité Municipal des Fêtes
par chèque à adresser à CMDF 17 rue Jules Benoît 44510 Le Pouliguen
à la permanence mardi 04/08 et mercredi 19/08 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Général Leclerc au Pouliguen.
Au menu assiette campagnarde (Finger food/charcuterie/salades variées/fromages) avec 1 boisson incluse.
Supplément dessert tarte ou glace (3€), carte des vins. .
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée avec le groupe Ambiance Guinguette Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Exposition: My life my party, La Graffiti Compagnie, Le pouliguen 13 mai 2026
- Exposition My life my party La Graffiti Compagnie Le Pouliguen 13 mai 2026
- Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles Salle Le Foyer Le Pouliguen 16 mai 2026
- Exposition de peintures et maquettes des adhérents et amis du Quai des Voiles, Salle Le Foyer, Le pouliguen 16 mai 2026
- Pêche à pied : la vie en bord de mer, Avenue de Pierre Plate, Le Pouliguen 16 mai 2026