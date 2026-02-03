Soirée avec l’orchestre Philippe Marey La Chapelle-Saint-Luc

Soirée avec l’orchestre Philippe Marey

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 15 Eur

Tarif de base plein tarif

20 mars 2026, 19:30

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Variété Française et Internationale, musique des années 80 à nos jours…



Sur scène, Cécilia, Davy et Philippe Marey!



Au programme, trompette, harmonica, percussions, un savoureux cocktail pour vous faire passer un moment de plaisir, de partage et de détente !



Ambiance sympathique et bonne humeur assurée… .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

