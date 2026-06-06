Parthenay

Soirée bal du jeudi Festival de Bouche à Oreille

Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Pradel honore l’esthétique jâse dans un duo accordéon chromatique saxophone qui détonne au sens figuré comme au sens propre.

Hervé Capel et Mickaël Vidal nous replongent dans cette époque qui a vu les musiciens populaires s’approprier de nouveaux instruments tout en gardant leur style, la cadence et les danses.

L’accordéon devient l’instrument roi, le saxophone en devient la reine. Et tous les deux, comme précurseurs du son musette que nous connaissons aujourd’hui, s’amusent à mélanger les répertoires passant d’une bourrée à une mazurka, d’une ronde à un paso.

Blowzabella est un groupe véritablement unique qui produit un mur de sons inimitable, entraînant, joué avec un fabuleux sens de la mélodie, une expertise rythmique et un sentiment pur. Ils composent leur propre musique qui est influencée par la musique et les chansons folkloriques traditionnelles anglaises et européennes. .

Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée bal du jeudi Festival de Bouche à Oreille

L’événement Soirée bal du jeudi Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine