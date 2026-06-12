Soirée bal du samedi Festival de Bouche à Oreille Parthenay
Soirée bal du samedi Festival de Bouche à Oreille Parthenay dimanche 26 juillet 2026.
Parthenay
Soirée bal du samedi Festival de Bouche à Oreille
Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
En Passant par Paris
Bal
A Paris tout va passant, les musiques comme les danses populaires de tous horizons s’y croisent.
Au détour des rues de la ville lumière nous vous emmenons du centre France à la Bretagne, aux sons de la voix, de la mandole, du banjo et de l’accordéon.
Marion Blanchard chant
Ludovic Rio accordéon chromatique
Olivier Sulpice banjo, mandole
LE BAL VARIABLE est une invitation aux danses du Marais Breton et du Poitou. Une base de musique et chant traditionnel collectée, parfois composée, ancrée dans un territoire, ouverte à une écoute actuelle, éveillée à d’autres cultures et contemporaine.
Voilà la volonté de ces trois musicien•nes.
Pour donner une musique généreuse tout en respectant les caractéristiques propres à ces danses.
Camille Jagueneau violon et chant
Vincent Dru veuze
Romain Baranger percussions, chant, synthétiseur et programmation .
Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée bal du samedi Festival de Bouche à Oreille
L’événement Soirée bal du samedi Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine
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