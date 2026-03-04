Soirée bal folk, Centre Socio-Culturel, Rousson

Soirée bal folk Samedi 28 mars, 20h30 Centre Socio-Culturel Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Organisé par “Los Dançaires” avec le groupe Lu Barbalucou. Danse Musique