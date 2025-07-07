Informations pratiques

Mothern

Soirée Ballerma’night and more

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Une soirée mêlant le style Ballermann à d’autres univers musicaux, animée par nos DJ ainsi qu’un DJ surprise. Organisée par le CrocoSpace Club. Restauration sur place.

Ne manquez pas cette soirée incroyable ! Elle s’annonce phénoménale! Une ambiance 100 % Mallorca à d’autres univers musicaux, animée par nos DJ ainsi qu’un DJ surprise. restauration sur place. .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 87 91 49 41 crocospaceclub@gmail.com

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English :

An evening mixing Ballermann style with other musical universes, hosted by our DJs and a surprise DJ. Organized by the CrocoSpace Club. Catering on site.

L’événement Soirée Ballerma’night and more Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg