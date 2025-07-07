Soirée Ballerma’night and more Mothern
samedi 24 octobre 2026 · Mothern
Informations pratiques
Mothern
Soirée Ballerma’night and more
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Une soirée mêlant le style Ballermann à d’autres univers musicaux, animée par nos DJ ainsi qu’un DJ surprise. Organisée par le CrocoSpace Club. Restauration sur place.
Ne manquez pas cette soirée incroyable ! Elle s’annonce phénoménale! Une ambiance 100 % Mallorca à d’autres univers musicaux, animée par nos DJ ainsi qu’un DJ surprise. restauration sur place. .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 87 91 49 41 crocospaceclub@gmail.com
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English :
An evening mixing Ballermann style with other musical universes, hosted by our DJs and a surprise DJ. Organized by the CrocoSpace Club. Catering on site.
L’événement Soirée Ballerma’night and more Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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