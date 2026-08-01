Soirée Bandas CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse
vendredi 7 août 2026 · CASTELNAU-RIVIERE-BASSE · Castelnau-Rivière-Basse
Informations pratiques
Castelnau-Rivière-Basse
Soirée Bandas
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Arènes Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le vendredi 7 août, les arènes de Castelnau-Rivière-Basse accueillent une grande soirée bandas dans une ambiance festive et conviviale. Dès 20h, profitez d’une soirée rythmée par plusieurs bandas, avec des tapas à déguster sur place. Une belle occasion de partager un moment de fête au cœur du village !
Programme
Vendredi 7 août
À partir de 20h Soirée bandas dans les arènes
Avec la participation de
Les Pink Flocs
Los Ricardos
Les Zic Bilh
Restauration
Tapas sur place
Entrée gratuite.
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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Arènes Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com
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English :
On Friday, August 7, the Castelnau-Rivière-Basse arena will host a big bandas night in a festive and friendly atmosphere. Starting at 8:00 p.m., enjoy an evening filled with music from several bandas, with tapas available to sample on site. A wonderful opportunity to share a festive moment in the heart of the village!
Program
Friday, August 7
Starting at 8:00 p.m. Bandas evening at the arena
Featuring:
Les Pink Flocs
Los Ricardos
Les Zic Bilh
Food
Tapas available on-site
Free admission.
L’événement Soirée Bandas Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65