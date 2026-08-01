Soirée Bandas CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

Informations pratiques

Castelnau-Rivière-Basse

Soirée Bandas

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Arènes Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le vendredi 7 août, les arènes de Castelnau-Rivière-Basse accueillent une grande soirée bandas dans une ambiance festive et conviviale. Dès 20h, profitez d’une soirée rythmée par plusieurs bandas, avec des tapas à déguster sur place. Une belle occasion de partager un moment de fête au cœur du village !

Programme

Vendredi 7 août

À partir de 20h Soirée bandas dans les arènes

Avec la participation de

Les Pink Flocs

Los Ricardos

Les Zic Bilh

Restauration

Tapas sur place

Entrée gratuite.

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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Arènes Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com

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English :

On Friday, August 7, the Castelnau-Rivière-Basse arena will host a big bandas night in a festive and friendly atmosphere. Starting at 8:00 p.m., enjoy an evening filled with music from several bandas, with tapas available to sample on site. A wonderful opportunity to share a festive moment in the heart of the village!

Program

Friday, August 7

Starting at 8:00 p.m. Bandas evening at the arena

Featuring:

Les Pink Flocs

Los Ricardos

Les Zic Bilh

Food

Tapas available on-site

Free admission.

L’événement Soirée Bandas Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65