Soirée baptêmes de plongée – apnée – mercredi 16 septembre 2026, Piscine Georges Tissot Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Soirée baptêmes de plongée – apnée – mercredi 16 septembre 2026 Mercredi 16 septembre, 20h00 Piscine Georges Tissot Bordeaux Gironde

Sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

La section subaquatique des Coqs rouges de Bordeaux organise pour sa soirée de rentrée des baptêmes de plongée et d’apnée.

Le nombre de places est limité, inscription obligatoire.

Lien pour les inscriptions ICI

Piscine Georges Tissot Bordeaux 46 rue Léon Blum, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0685558556 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Formulaire d’inscription aux baptu00eames de plongu00e9e et d’apnu00e9e proposu00e9 par la section Subaquatique. Lieu u00e0 la piscine Tissot les mercredi 16 septembre Merci de bien vouloir vous inscrire car le nombre de places est limitu00e9 », « type »: « rich », « title »: « Inscription Baptu00eames de Plongu00e9e – Apnu00e9e », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/yLNgLcoKmtjp0fdyBwPJnzbNNG6B2IR7JjmWqkXCrtuI4vZZiWbINX5Z9wF1dWpoSExqgMvaSr2eWsA=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdE8ZYEvFVY6UNaKIpO9psLlxQ-IRusKtJcOXdFUFRP3AoaA/viewform?usp=header », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1128}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

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Soirée baptêmes de plongée – apnée plongée apnée

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