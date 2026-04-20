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Soirée barbecue Dahlenheim

Soirée barbecue Dahlenheim samedi 6 juin 2026.

Adresse : rue du stade

Ville : 67310 Dahlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Dahlenheim

Soirée barbecue

rue du stade Dahlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée barbecue organisée par l’amicale des pêcheurs de Dahlenheim.   .

rue du stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70 

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English :

L’événement Soirée barbecue Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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