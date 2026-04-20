Soirée barbecue Dahlenheim
Soirée barbecue Dahlenheim samedi 6 juin 2026.
Dahlenheim
Soirée barbecue
rue du stade Dahlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée barbecue organisée par l’amicale des pêcheurs de Dahlenheim. .
rue du stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70
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English :
L’événement Soirée barbecue Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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