Soirée Barbecue Zénith Lamoura

Lamoura

Soirée Barbecue

Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez partager un moment chaleureux autour d’un bon repas, rencontrer vos voisins, échanger, rire et profiter d’une ambiance estivale en toute simplicité. N’hésitez pas à venir accompagné(e) de votre famille, de vos amis, ou même de nouveaux voisins. Chacun est le bienvenu ! Pour un peu de changement nous avons mis un thème pour la soirée ce sera le ROSE ! .

Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Barbecue

L’événement Soirée Barbecue Lamoura a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses