Soirée Barbecue Zénith Lamoura
Soirée Barbecue Zénith Lamoura samedi 6 juin 2026.
Lamoura
Soirée Barbecue
Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez partager un moment chaleureux autour d’un bon repas, rencontrer vos voisins, échanger, rire et profiter d’une ambiance estivale en toute simplicité. N’hésitez pas à venir accompagné(e) de votre famille, de vos amis, ou même de nouveaux voisins. Chacun est le bienvenu ! Pour un peu de changement nous avons mis un thème pour la soirée ce sera le ROSE ! .
Zénith 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Barbecue
L’événement Soirée Barbecue Lamoura a été mis à jour le 2026-05-20 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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