Soirée Bass Impakt à La Manufacture Saint-Quentin
samedi 19 décembre 2026 · Saint-Quentin
Informations pratiques
Saint-Quentin
Soirée Bass Impakt à La Manufacture
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 00:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 5eme Édition de Hard Is coming .
Un univers électro vibrant et percutant.
Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 5ème Édition de Hard Is coming .
Plongez dans un univers électro vibrant et percutant. Laissez-vous emporter par des basses profondes, des rythmes entraînants et une ambiance survoltée.
Cette année une nouvelle ère débarque. EMKA et D’jumar débarquent avec un Line Up inédit pour cette année.
Une soirée explosive en perspective, à partager sans modération !
Production Bass Impakt et La Manufacture .
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
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English :
Bass Impakt returns to %E la Manufacture for the 5th %C9edition of %AB Hard Is Coming %BB.
A vibrant and high-energy electro experience.
L’événement Soirée Bass Impakt à La Manufacture Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Aisne Tourisme
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