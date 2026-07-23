Informations pratiques

Saint-Quentin

Soirée Bass Impakt à La Manufacture

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-19 00:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 5eme Édition de Hard Is coming .

Un univers électro vibrant et percutant.

Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 5ème Édition de Hard Is coming .

Plongez dans un univers électro vibrant et percutant. Laissez-vous emporter par des basses profondes, des rythmes entraînants et une ambiance survoltée.

Cette année une nouvelle ère débarque. EMKA et D’jumar débarquent avec un Line Up inédit pour cette année.

Une soirée explosive en perspective, à partager sans modération !

Production Bass Impakt et La Manufacture .

8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

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English :

Bass Impakt returns to %E la Manufacture for the 5th %C9edition of %AB Hard Is Coming %BB.

A vibrant and high-energy electro experience.

L’événement Soirée Bass Impakt à La Manufacture Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Aisne Tourisme