AGENDA · Meilhards
Soirée Basse-côte Frites Meilhards
samedi 18 juillet 2026 · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Soirée Basse-côte Frites
Etang de la Besse Meilhards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée à la guinguette, au bord de l’étang de la Besse. Animée par Michel Nauche.
Basse-côte, frites 16€. .
Etang de la Besse Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 94 03
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English : Soirée Basse-côte Frites
L’événement Soirée Basse-côte Frites Meilhards a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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