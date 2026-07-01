Informations pratiques

Meilhards

Soirée Basse-côte Frites

Etang de la Besse Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée à la guinguette, au bord de l’étang de la Besse. Animée par Michel Nauche.

Basse-côte, frites 16€. .

Etang de la Besse Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 94 03

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English : Soirée Basse-côte Frites

L’événement Soirée Basse-côte Frites Meilhards a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze