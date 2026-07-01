UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meilhards

Soirée Basse-côte Frites Meilhards

samedi 18 juillet 2026 · Meilhards

Soirée Basse-côte Frites Meilhards

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Etang de la Besse
Ville
19510 Meilhards
Département
Corrèze
Tarif

Meilhards

Soirée Basse-côte Frites

Etang de la Besse Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée à la guinguette, au bord de l’étang de la Besse. Animée par Michel Nauche.
Basse-côte, frites 16€.   .

Etang de la Besse Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 05 94 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Basse-côte Frites

L’événement Soirée Basse-côte Frites Meilhards a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Meilhards (Corrèze)