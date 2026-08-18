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AGENDA · Domblans

Soirée Beaujolais nouveau garni Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Domblans

samedi 21 novembre 2026 · Salle des Fêtes ROGER NOZIERE · Domblans

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des Fêtes ROGER NOZIERE
Adresse
Rue des Pré Mourain
Ville
39210 Domblans
Département
Jura
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Domblans

Soirée Beaujolais nouveau garni

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Domblans sur réservation jusqu’au 18 novembre

Au menu Cochonnaille Pomme de terre Dessert Café
1 bouteille de Beaujolais Nouveau offerte pour 4 couverts
Soirée non dansante   .

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 64 11 21 

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English : Soirée Beaujolais nouveau garni

L’événement Soirée Beaujolais nouveau garni Domblans a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu

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