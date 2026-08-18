Soirée Beaujolais nouveau garni Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Domblans
samedi 21 novembre 2026 · Salle des Fêtes ROGER NOZIERE · Domblans
Informations pratiques
Domblans
Soirée Beaujolais nouveau garni
Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Domblans sur réservation jusqu’au 18 novembre
Au menu Cochonnaille Pomme de terre Dessert Café
1 bouteille de Beaujolais Nouveau offerte pour 4 couverts
Soirée non dansante .
Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 64 11 21
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English : Soirée Beaujolais nouveau garni
L’événement Soirée Beaujolais nouveau garni Domblans a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu
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