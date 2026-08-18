Soirée Beaujolais nouveau garni Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Domblans

Informations pratiques

Domblans

Soirée Beaujolais nouveau garni

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Domblans sur réservation jusqu’au 18 novembre

Au menu Cochonnaille Pomme de terre Dessert Café

1 bouteille de Beaujolais Nouveau offerte pour 4 couverts

Soirée non dansante .

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 64 11 21

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English : Soirée Beaujolais nouveau garni

L’événement Soirée Beaujolais nouveau garni Domblans a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu