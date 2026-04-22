Roubaix

Soirée Bedroom Research

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

**Live Experimental Rave.**

Une soirée Bedroom comme on les aime Des guests internationaux, des talents locaux, des heures de live d’une musique électronique radicale, exploratoire et sans concession.

Au programme Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips et Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.

**Line-up **

SAKR (AU Live AV)

ROB CLOUTH (UK Live AV)

MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone

PHYINE (FR Live) + VJ Lu7

FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone

**Live Experimental Rave.**

Une soirée Bedroom comme on les aime Des guests internationaux, des talents locaux, des heures de live d’une musique électronique radicale, exploratoire et sans concession.

Au programme Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips et Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.

**Line-up **

SAKR (AU Live AV)

ROB CLOUTH (UK Live AV)

MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone

PHYINE (FR Live) + VJ Lu7

FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**Live Experimental Rave

The kind of Bedroom party we love: international guests, local talent, hours of radical, exploratory and uncompromising live electronic music.

On the program: Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips and Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.

**Line-up **

SAKR (AU Live AV)

ROB CLOUTH (UK Live AV)

MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone

PHYINE (FR Live) + VJ Lu7

FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone

L’événement Soirée Bedroom Research Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme