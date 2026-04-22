Soirée Bedroom Research Roubaix
Soirée Bedroom Research Roubaix mercredi 13 mai 2026.
Roubaix
Soirée Bedroom Research
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00
Date(s) :
2026-05-13
**Live Experimental Rave.**
Une soirée Bedroom comme on les aime Des guests internationaux, des talents locaux, des heures de live d’une musique électronique radicale, exploratoire et sans concession.
Au programme Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips et Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.
**Line-up **
SAKR (AU Live AV)
ROB CLOUTH (UK Live AV)
MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone
PHYINE (FR Live) + VJ Lu7
FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone
**Live Experimental Rave.**
Une soirée Bedroom comme on les aime Des guests internationaux, des talents locaux, des heures de live d’une musique électronique radicale, exploratoire et sans concession.
Au programme Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips et Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.
**Line-up **
SAKR (AU Live AV)
ROB CLOUTH (UK Live AV)
MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone
PHYINE (FR Live) + VJ Lu7
FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
**Live Experimental Rave
The kind of Bedroom party we love: international guests, local talent, hours of radical, exploratory and uncompromising live electronic music.
On the program: Bass, Breaks, Glitchs, Drones, Blips and Gabber Kicks. Electronica, Breakcore, Ambient, Acid, VJing, etc.
**Line-up **
SAKR (AU Live AV)
ROB CLOUTH (UK Live AV)
MENTOME MOIR (FR Live) + VJ Sand & Neurone
PHYINE (FR Live) + VJ Lu7
FLETCH (FR DJ) + VJ Sand & Neurone
L’événement Soirée Bedroom Research Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
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