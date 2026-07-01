Soirée Belle Nuit Lauterbourg
samedi 18 juillet 2026 · Lauterbourg
Informations pratiques
Lauterbourg
Soirée Belle Nuit
Chemin de la Voile Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les soirées d’été au AlsaSurf Lounge vous attendent. Profitez du coucher de soleil, rythmé par la musique, des vibrations estivales et des cocktails les pieds dans le sable. Des DJ de renom feront vibrer les plages d’AlsaSurf dans une ambiance détendue et conviviale. Possibilité de se restaurer sur place.
Les soirées d’été au AlsaSurf Lounge vous attendent. Rythmé par la musique, profitez du coucher de soleil, des vibrations estivales et des cocktails les pieds dans le sable. Des DJ de renom feront vibrer les plages d’AlsaSurf dans une ambiance détendue et conviviale. Possibilité de se restaurer sur place.
En cas de météo défavorable, les soirées pourraient être annulées. .
Chemin de la Voile Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com
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English :
Summer evenings at the AlsaSurf Lounge await you. Enjoy the sunset, set to the beat of the music, with summer vibes and cocktails while your feet are in the sand. Renowned DJs will get the AlsaSurf beaches buzzing in a relaxed and friendly atmosphere. Food is available on site.
L’événement Soirée Belle Nuit Lauterbourg a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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