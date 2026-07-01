Informations pratiques

Lauterbourg

Soirée Tropical House

Chemin de la Voile Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les soirées d’été au AlsaSurf Lounge vous attendent. Rythmé par la musique, profitez du coucher de soleil, des vibrations estivales et des cocktails les pieds dans le sable. Des DJ de renom feront vibrer les plages d’AlsaSurf dans une ambiance détendue et conviviale. Possibilité de se restaurer sur place.

Les soirées d’été au AlsaSurf Lounge vous attendent. Rythmé par la musique, profitez du coucher de soleil, des vibrations estivales et des cocktails les pieds dans le sable. Des DJ de renom feront vibrer les plages d’AlsaSurf dans une ambiance détendue et conviviale. Possibilité de se restaurer sur place.

En cas de météo défavorable, les soirées pourraient être annulées. .

Chemin de la Voile Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 57 41 31 info@alsasurf.com

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English :

Summer evenings at the AlsaSurf Lounge await you. Set to the beat of the music, enjoy the sunset, the summer vibes, and cocktails with your feet in the sand. Renowned DJs will get the AlsaSurf beaches buzzing in a relaxed and friendly atmosphere. Food is available on site.

L’événement Soirée Tropical House Lauterbourg a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg