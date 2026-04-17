Soirée bien-être Mère/Fille Rue Maurice Nicolas Falaise
Soirée bien-être Mère/Fille Rue Maurice Nicolas Falaise vendredi 17 avril 2026.
Falaise
Soirée bien-être Mère/Fille
Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Un moment tout doux au Centre Aquatique Forméo
✔ Relaxation aquatique avec Sarah, spécialiste de la détente en milieu aquatique
✔ Rituel aromathérapie guidé par Lisa, experte en senteurs & bien‑être
✔ Bar à senteurs, ambiance zen & collation healthy
Un moment tout doux au Centre Aquatique Forméo
✔ Relaxation aquatique avec Sarah, spécialiste de la détente en milieu aquatique
✔ Rituel aromathérapie guidé par Lisa, experte en senteurs & bien‑être
✔ Bar à senteurs, ambiance zen & collation healthy
Accessible dès 12 ans Tarif duo 39 €
Un instant de complicité rien que pour vous !
Sur réservation. .
Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 69 00
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English : Soirée bien-être Mère/Fille
A gentle moment at the Centre Aquatique Forméo
✔ Aquatic relaxation with Sarah, an aquatic relaxation specialist
✔ Aromatherapy ritual guided by Lisa, expert in scents & well-being
✔ Scent bar, zen atmosphere & healthy snack
L’événement Soirée bien-être Mère/Fille Falaise a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Falaise Suisse Normande
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