Soirée bien-être Mère/Fille Rue Maurice Nicolas Falaise

Falaise

Soirée bien-être Mère/Fille

Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Un moment tout doux au Centre Aquatique Forméo

✔ Relaxation aquatique avec Sarah, spécialiste de la détente en milieu aquatique

✔ Rituel aromathérapie guidé par Lisa, experte en senteurs & bien‑être

✔ Bar à senteurs, ambiance zen & collation healthy

Un moment tout doux au Centre Aquatique Forméo

✔ Relaxation aquatique avec Sarah, spécialiste de la détente en milieu aquatique

✔ Rituel aromathérapie guidé par Lisa, experte en senteurs & bien‑être

✔ Bar à senteurs, ambiance zen & collation healthy

Accessible dès 12 ans Tarif duo 39 €

Un instant de complicité rien que pour vous !

Sur réservation. .

Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 69 00

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English : Soirée bien-être Mère/Fille

A gentle moment at the Centre Aquatique Forméo

✔ Aquatic relaxation with Sarah, an aquatic relaxation specialist

✔ Aromatherapy ritual guided by Lisa, expert in scents & well-being

✔ Scent bar, zen atmosphere & healthy snack

L’événement Soirée bien-être Mère/Fille Falaise a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Falaise Suisse Normande