Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues Place du Breuil Saugues

Saugues

Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues

Place du Breuil Piscine municipale Saugues Haute-Loire

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 17:45:00

fin : 2026-06-30 19:45:00

Date(s) :

2026-10-15

Soirée bien-être à la piscine, dans une eau chauffée à 34°.

Sauna, Hammam, Relaxation.

Découvrez le massage aquatique Watsu .

Sur inscription

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Place du Breuil Piscine municipale Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 94 eaujourdhui@gmail.com

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English :

Wellness evening at the pool, in water heated to 34°.

Sauna, Hammam, Relaxation.

Discover the Watsu aquatic massage.

On booking

L’événement Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues Saugues a été mis à jour le 2023-11-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier