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Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues Place du Breuil Saugues

Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues Place du Breuil Saugues jeudi 15 octobre 2026.

Lieu : Place du Breuil

Adresse : Piscine municipale

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 15 octobre 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:45:00

Tarif : 42 42

Saugues

Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues

Place du Breuil Piscine municipale Saugues Haute-Loire

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 17:45:00
fin : 2026-06-30 19:45:00

Date(s) :
2026-10-15

Soirée bien-être à la piscine, dans une eau chauffée à 34°.
Sauna, Hammam, Relaxation.
Découvrez le massage aquatique Watsu .
Sur inscription
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Place du Breuil Piscine municipale Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 81 94  eaujourdhui@gmail.com

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English :

Wellness evening at the pool, in water heated to 34°.
Sauna, Hammam, Relaxation.
Discover the Watsu aquatic massage.
On booking

L’événement Soirée Bien-Etre | Piscine de Saugues Saugues a été mis à jour le 2023-11-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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