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AGENDA · Saint-Marcel

Soirée Bistrot Saint-Marcel

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Marcel

Soirée Bistrot Saint-Marcel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 Rue Jules Ferry
Ville
36200 Saint-Marcel
Département
Indre
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Marcel

Soirée Bistrot

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée Bistrot organisée par la Société des fêtes,
Nouvelle soirée Bistrot A Coustic Pop Song puis The Berry Sons, Pop Rock variétés. 6  .

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13 

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English :

Soirée Années 80′ hosted by Jacky Bernardet, organized by the Société des fêtes, at the Saint-Marcel village hall.

L’événement Soirée Bistrot Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Creuse

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