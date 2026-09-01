Soirée Bistrot Saint-Marcel
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Marcel
Informations pratiques
Saint-Marcel
Soirée Bistrot
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée Bistrot organisée par la Société des fêtes,
Nouvelle soirée Bistrot A Coustic Pop Song puis The Berry Sons, Pop Rock variétés. 6 .
2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13
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English :
Soirée Années 80′ hosted by Jacky Bernardet, organized by the Société des fêtes, at the Saint-Marcel village hall.
L’événement Soirée Bistrot Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Creuse
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