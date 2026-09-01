Informations pratiques

Saint-Marcel

Soirée Bistrot

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée Bistrot organisée par la Société des fêtes,

Nouvelle soirée Bistrot A Coustic Pop Song puis The Berry Sons, Pop Rock variétés. 6 .

2 Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 49 13

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English :

Soirée Années 80′ hosted by Jacky Bernardet, organized by the Société des fêtes, at the Saint-Marcel village hall.

L’événement Soirée Bistrot Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Creuse