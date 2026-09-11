Soirée Blind Test au Débar’c Rue de la Pepière Longeville-sur-Mer

vendredi 11 septembre 2026 · Rue de la Pepière · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Soirée Blind Test au Débar’c

Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

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Rue de la Pepière Le Débar’c Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 58 90 45 17

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English :

L’événement Soirée Blind Test au Débar’c Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral