Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-15

Venez défier vos amis et tester votre culture musicale lors de nos soirées Blind Test

Que vous soyez seul ou en équipe, participez à un jeu interactif pour tenter de reconnaître les morceaux qui ont marqué l’histoire de la musique. Animées par Georges Davoury, ces soirées sont l’occasion de partager un moment ludique et de gagner l’un de nos lots mis en jeu. Une ambiance garantie pour animer votre été.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

Come and challenge your friends and test your musical culture at our Blind Test evenings

L’événement Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges