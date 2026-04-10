Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire samedi 11 juillet 2026.
Mauges-sur-Loire
Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-15
Venez défier vos amis et tester votre culture musicale lors de nos soirées Blind Test
Que vous soyez seul ou en équipe, participez à un jeu interactif pour tenter de reconnaître les morceaux qui ont marqué l’histoire de la musique. Animées par Georges Davoury, ces soirées sont l’occasion de partager un moment ludique et de gagner l’un de nos lots mis en jeu. Une ambiance garantie pour animer votre été.
Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .
Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and challenge your friends and test your musical culture at our Blind Test evenings
L’événement Soirée Blind test Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Escape Game outdoor à la poursuite des souvenirs de Loire à Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Animation Les passages secrets de Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Tables des Mauges, Tables de Loire L’Harmonie restaurant La Pommeraye Mauges-sur-Loire 17 avril 2026
- Randonnée Articom 49 Rue du Stade Mauges-sur-Loire 19 avril 2026
- Animation nature 6/12ans à Cap Loire Les poissons de Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 23 avril 2026