Soirée Blind-test Haguenau
mercredi 12 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Soirée Blind-test
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-12 19:45:00
fin : 2026-11-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-21
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !
Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !
Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !
Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !
Différents thèmes proposés Années 80s, 90s, 2000s, Films, Disney-Pixar, Reprises, Chansons françaises…
+ 1 pt pour les équipes déguisées ou accessoirisées ! Faites nous rêver !
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Réservation par téléphone au 03.90.55.03.47 ou via notre site internet.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Le blind-test se déroule en équipe, il y a 30 extraits.
Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus.
Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !
À très bientôt ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Test your musical knowledge in a festive atmosphere!
Come and listen to music and find out the titles and artists of well-known songs!
L’événement Soirée Blind-test Haguenau a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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