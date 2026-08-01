Soirée Blind-test Haguenau

Informations pratiques

Haguenau

Soirée Blind-test

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-12 19:45:00

fin : 2026-11-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-04 2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-21

Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !

Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !

Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !

Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !

Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !

Différents thèmes proposés Années 80s, 90s, 2000s, Films, Disney-Pixar, Reprises, Chansons françaises…

+ 1 pt pour les équipes déguisées ou accessoirisées ! Faites nous rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Réservation par téléphone au 03.90.55.03.47 ou via notre site internet.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le blind-test se déroule en équipe, il y a 30 extraits.

Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus.

Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

À très bientôt ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Test your musical knowledge in a festive atmosphere!

Come and listen to music and find out the titles and artists of well-known songs!

L’événement Soirée Blind-test Haguenau a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau