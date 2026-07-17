Soirée Bollywood, La Chaloupe à vapeur, Genève

Informations pratiques

Soirée Bollywood Jeudi 27 août, 19h00 La Chaloupe à vapeur

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:00:00+02:00

La Barje

Soirée Bollywood à La Chaloupe à Vapeur ✨

Voyagez en Inde le temps d’une soirée rythmée et colorée au bord de l’eau ! ☀️

Jeudi

19h00 : Initiation & Danse (accessible à tous)

Lieu : La Chaloupe à Vapeur

️ Entrée libre

La Chaloupe à vapeur Rue de Lausanne 126, 1202 Genève Genève 1202 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-sciences/

Soirée Bollywood à la Chaloupe à Vapeur dès 19h00

La Barje