Soirée Bollywood, Maison des Langues, Limoges

Soirée Bollywood Mardi 2 juin, 18h00 Maison des Langues Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une Soirée Bollywood conviviale et festive, placée sous le signe de la découverte culturelle, de la musique et du partage !

Événement 100% GRATUIT

Au programme :

Ambiance musicale Bollywood

Initiation à la danse

Quiz culture indienne & Bollywood

Coin photo / souvenirs

Rencontre et échanges entre étudiants

Et surtout…

Dégustation de nourriture indienne : samoussas, snacks typiques et autres surprises aux saveurs de l’Inde

Maison des Langues 39 H rue Camille Guérin 87000 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://community-mdl.unilim.fr/login/index.php?loginredirect=1 »}]

Envie de voyager en Inde le temps d’une soirée ?