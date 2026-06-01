Soirée Bollywood, Maison des Langues, Limoges
Soirée Bollywood, Maison des Langues, Limoges mardi 2 juin 2026.
Soirée Bollywood Mardi 2 juin, 18h00 Maison des Langues Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Rejoignez-nous pour une Soirée Bollywood conviviale et festive, placée sous le signe de la découverte culturelle, de la musique et du partage !
Événement 100% GRATUIT
Au programme :
Ambiance musicale Bollywood
Initiation à la danse
Quiz culture indienne & Bollywood
Coin photo / souvenirs
Rencontre et échanges entre étudiants
Et surtout…
Dégustation de nourriture indienne : samoussas, snacks typiques et autres surprises aux saveurs de l’Inde
Maison des Langues 39 H rue Camille Guérin 87000 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://community-mdl.unilim.fr/login/index.php?loginredirect=1 »}]
Envie de voyager en Inde le temps d’une soirée ?
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