Soirée Bonne Montmartre, 20 rue Chappe, 75018, Paris

Soirée Bonne Montmartre Dimanche 21 juin, 18h00 20 rue Chappe, 75018 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00

La recette à respecter pour passer une « Soirée bonne »

LA POUR LE SON

La partie son est un des piliers de Soirée Bonne. Les timetables variées vous permettront de découvrir des styles et des bpm différents.

Tapez du pied et laissez-vous porter !

ECHANGE & PARTAGE

Venez « Chakra ouvert ». Soirée bonne c’est l’occasion d’échanger et de partager avec des gens cool : bonnes énergies obligatoires.

KIFF NOT BIFF

Soirée bonne efforcera de garantir des prix imbattables au bar.

Pour kiffer, il faut avoir l’esprit léger !

RESPECT DE SOI & MATURITÉ

« ce n’est pas une compétition » : je m’engage à respecter mes propres limites et à prendre soin de ma santé tout au long de la Soirée Bonne.

BIENVEILLANCE & RESPECT

Veillez les uns sur les autres. Aucun comportement offensant, discriminatoire ou aggressif n’a sa place dans les Soirée Bonne.

Je respecte l’autre, le lieu et le staff.

https://www.soireebonne.fr/

20 rue Chappe, 75018 20 rue chappe, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.soireebonne.fr/ »}]

La recette à respecter pour passer une « Soirée bonne »

©Soiirée Bonne