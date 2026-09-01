Soirée brame du cerf Lalinde
jeudi 17 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Soirée brame du cerf
Mairie Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Venez participer à une soirée insolite autour du brame du cerf.
Au programme présentation de la symbolique du cerf à travers les époques suivie d’une balade de découverte et d’écoute du brame.
Prévoir pique-nique, tabouret ou chaise pliante, lampe de poche ou frontale, chaussures de marche (passage pouvant être boueux).
Places limitées, réservation obligatoire.
En cas d’intempéries, la sortie sera reportée au 23 septembre. .
Mairie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68 artetnaturemauzac@gmail.com
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English : Soirée brame du cerf
L’événement Soirée brame du cerf Lalinde a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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