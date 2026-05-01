Soirée Braséro Triple Five Bourg-de-Péage
Soirée Braséro Triple Five Bourg-de-Péage vendredi 8 mai 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée Braséro
Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08 01:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Soirée brasero, cocktails et DJ: toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne soirée!
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Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76
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English :
A brazier party, cocktails and a DJ: everything you need for a great evening!
L’événement Soirée Braséro Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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