Soirée Braséro Triple Five Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Soirée Braséro

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08 01:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Soirée brasero, cocktails et DJ: toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne soirée!

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Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

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English :

A brazier party, cocktails and a DJ: everything you need for a great evening!

L’événement Soirée Braséro Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme