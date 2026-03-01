Soirée Brassens Grenier à Sel Avallon

Soirée Brassens

2026-03-28 18:30:00

BRASSENS, une aventure humaine et musicale Le groupe avallonnais AU FIL DES AIRS est né d’un désir simple et sincère faire vivre les chansons de Georges BRASSENS avec respect, sensibilité et plaisir partagé. À l’origine du projet, Christian MONTORGE (chant, guitare) a exploré de nombreux univers chorales, cabaret, théâtre de village et chanson mise en scène. La rencontre avec Claude RAMOS (guitare) se fait naturellement au fil des années. Une Fête de la musique improvisée scelle leur complicité, et l’aventure Brassens démarre. Pour compléter le duo, Dominique SALA (contrebasse), musicien aux racines manouches et membre du groupe CASTEL SWING, rejoint le projet.

Peu après, le groupe s’enrichit de Gérard NIOBEY (guitare mélodique), ancien musicien professionnel ayant accompagné de grands noms de la chanson française tels que Charles Aznavour, Isabelle Aubret, Yves Duteil, Jacques Brel dans son tout dernier disque, et collaboré aux projets posthumes de Brassens aux côtés de Joël Favreau. Une présence qui apporte une profondeur supplémentaire et un lien direct avec l’héritage du poète (le vrai, pas une imitation). Leur interprétation acoustique, élégante et intimiste, met le texte et le swing au premier plan, privilégiant la proximité avec le public, sans amplification superflue ni effets inutiles. Groupe encore jeune mais déjà en plein essor, AU FIL DES AIRS se produit désormais dans l’Yonne, la Côte-d’Or et la Nièvre, et prépare un nouveau spectacle consacré aux grandes figures de la chanson française. Le 14 mars 2026, au Grenier à Sel d’Avallon, ils vous invitent à redécouvrir Brassens dans toute sa modernité et sa chaleur humaine.

En première partie, la Chorale d’Époisses, dirigée par Bernard DUREY, fondée en 1982, réunit 46 choristes répartis en quatre pupitres. Elle chante à cappella un répertoire mêlant gospel, classique, chants de Noël et chanson française harmonisée, principalement dans des lieux à l’acoustique propice à l’expression des voix (www.chorale-epoisses.fr). .

Grenier à Sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

