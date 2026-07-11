Soirée brésilienne de l’Harmonie Théâtre de Verdure du Rooy Salies-de-Béarn
mercredi 5 août 2026 · Théâtre de Verdure du Rooy · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Soirée brésilienne de l’Harmonie
Théâtre de Verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Ils l’avaient annoncé. Ils vont le faire la soirée brésilienne à Salies !Au programme :
20h30 déambulation de Batuca’tak dans les rues salisiennes.
21h15 soirée brésilienne au théâtre de verdure du Rooy. Tout est prévu la buvette, le spectacle de l’Harmonie, les danses endiablées de la Capoeira, la musique folle de la Batucada … A ne rater sous aucun prétexte ! .
Théâtre de Verdure du Rooy Boulevard du Général Lanabère Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.harmoniedesalies@gmail.com
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English : Soirée brésilienne de l’Harmonie
L’événement Soirée brésilienne de l’Harmonie Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Béarn des Gaves
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