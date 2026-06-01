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Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mercredi 10 juin 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : La Baleine blanche, Gripp

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Campan

Soirée Burger Quizz

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des
forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.
Repas sur réservation, Jeux gratuit à partir de 21h
Hébergement à partir de 10€ pour les évènements   .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

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English :

Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength
before battling it out in the famous Burger Quiz.
Meals on reservation, free games from 9pm

L’événement Soirée Burger Quizz Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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