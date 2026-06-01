Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Soirée Burger Quizz

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des

forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.

Repas sur réservation, Jeux gratuit à partir de 21h

Hébergement à partir de 10€ pour les évènements .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength

before battling it out in the famous Burger Quiz.

Meals on reservation, free games from 9pm

L’événement Soirée Burger Quizz Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65