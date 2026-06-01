Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mercredi 10 juin 2026.
Campan
Soirée Burger Quizz
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des
forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.
Repas sur réservation, Jeux gratuit à partir de 21h
Hébergement à partir de 10€ pour les évènements .
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
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English :
Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength
before battling it out in the famous Burger Quiz.
Meals on reservation, free games from 9pm
L’événement Soirée Burger Quizz Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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