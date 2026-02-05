Informations pratiques

Niedermodern

Soirée Burgers avec Nastasia

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07 22:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Soirée Burgers avec Nastasia

Au menu ce soir là

Tapas Cheesecake sans cuisson, châtaigne, ricotta et lard croquant à 5,50€

Burger Steak maison de poulet, sauce burger à la moutarde, pickles d’oignon rouge aigre-doux et raclette, petite salade à 16,00€

Frites maison à 3,50€

Dessert Poires pochées à la bière, brisures de cookies choco, crème anglaise aux épices à 5,50€

Menu enfant Nuggets, frites, 1 glace. 12,00€

Sur réservation UNIQUEMENT (téléphone, messenger ou email).

Places limitées ! .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Burger Night with Nastasia

L’événement Soirée Burgers avec Nastasia Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau