Soirée Burgers avec Nastasia Niedermodern
samedi 7 novembre 2026 · Niedermodern
Informations pratiques
Niedermodern
Soirée Burgers avec Nastasia
10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07 22:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Soirée Burgers avec Nastasia
Au menu ce soir là
Tapas Cheesecake sans cuisson, châtaigne, ricotta et lard croquant à 5,50€
Burger Steak maison de poulet, sauce burger à la moutarde, pickles d’oignon rouge aigre-doux et raclette, petite salade à 16,00€
Frites maison à 3,50€
Dessert Poires pochées à la bière, brisures de cookies choco, crème anglaise aux épices à 5,50€
Menu enfant Nuggets, frites, 1 glace. 12,00€
Sur réservation UNIQUEMENT (téléphone, messenger ou email).
Places limitées ! .
10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr
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English :
Burger Night with Nastasia
L’événement Soirée Burgers avec Nastasia Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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