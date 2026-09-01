Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Soirée cabaret avec le Paradis des Anges

Salle des fêtes Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cabaret des Anges à Argent-sur-Sauldre une soirée entre plumes, strass et émotions, avec dîner, animations et spectacle du Paradis des Anges, le 19 septembre 2026.

Le Comité des fêtes d’Argent-sur-Sauldre vous invite à une soirée cabaret exceptionnelle le samedi 19 septembre 2026, dès 18h30, à la salle des fêtes.

Au programme accueil par les danseurs, kir royal et amuse-bouches, dîner préparé par La Fourchette d’Emmanuelle, puis représentation du Paradis des Anges de Montargis. Œufs en gelée au saumon, filet mignon aux girolles et tomates cerises, salade, fromage et Paris-Brest composeront ce repas festif.

Une soirée placée sous le signe des plumes, du strass et des émotions ! Tarif 55 € par personne, hors boissons.

Réservation obligatoire. 55 .

Salle des fêtes Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 48 74 34

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English :

Cabaret des Anges in Argent-sur-Sauldre: an evening of feathers, rhinestones, and emotions, featuring dinner, entertainment, and a performance by Paradis des Anges on September 19, 2026.

L’événement Soirée cabaret avec le Paradis des Anges Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SAULDRE ET SOLOGNE