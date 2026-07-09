Soirée Cabaret Maison du Peuple Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Soirée Cabaret

Samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Le Comité des Fêtes de Gardanne organise une soirée Cabaret et transformistes à la maison du peuple à partir de 20h le samedi 7 novembre 2026

Préparez-vous à en prendre plein les yeux lors des représentations de la troupe de cabaret Stardust Company et celles de la troupe de transformistes Les garçons de la butte mais aussi plein les papilles en profitant d’un repas traiteur à table.



Cette soirée sera au profit de l’association Etincelle 2000 (Association d’aide aux personnes en situation de handicap)



INFOS PRATIQUES billetterie à l’accueil de l’Office de Tourisme de Gardanne jusqu’au vendredi 6 novembre ou en ligne jusqu’au jour J sur le site internet www.tourisme-gardanne.fr (rubrique billetterie) .

Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Gardanne Festival Committee is organizing a cabaret and drag show evening at the Maison du Peuple starting at 8:00 p.m. on Saturday, November 7, 2026

L’événement Soirée Cabaret Gardanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Gardanne