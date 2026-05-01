Soirée Cabaret Route d’Uzerche Vigeois
Soirée Cabaret Route d’Uzerche Vigeois samedi 30 mai 2026.
Vigeois
Soirée Cabaret
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La petite scène vigeoyeuse vous propose une soirée cabaret spectacle Une mère
Tapas avec un verre de sangria à partir de 19h (15€). Réservation avant le 23 mai au 06 13 16 26 12.
Entrée libre. .
Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12 foyer.vigeois@gmail.com
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English : Soirée Cabaret
L’événement Soirée Cabaret Vigeois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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