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Soirée Cabaret Route d’Uzerche Vigeois

Soirée Cabaret Route d’Uzerche Vigeois

Soirée Cabaret Route d’Uzerche Vigeois samedi 30 mai 2026.

Lieu : Route d'Uzerche

Adresse : Centre culturel

Ville : 19410 Vigeois

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vigeois

Soirée Cabaret

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

La petite scène vigeoyeuse vous propose une soirée cabaret spectacle Une mère
Tapas avec un verre de sangria à partir de 19h (15€). Réservation avant le 23 mai au 06 13 16 26 12.
Entrée libre.   .

Route d’Uzerche Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 16 26 12  foyer.vigeois@gmail.com

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English : Soirée Cabaret

L’événement Soirée Cabaret Vigeois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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