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Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca Biscarrosse

vendredi 21 août 2026 · Biscarrosse

Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca Biscarrosse

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
76 Route de Bordeaux
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Ils ont protégé Bisca, à nous de les soutenir !

Après les récents événements qui ont éprouvé notre commune, le V and B Biscarrosse vous donne rendez-vous pour une grande soirée hommage et solidaire

Vendredi 21 Août | 19h 22h
Concert LIVE MENA Sur Bandes

Ensemble, venons remercier les sapeurs-pompiers, agriculteurs, élus et bénévoles qui ont lutté sans relâche pour préserver notre ville.

GESTES DU CŒUR La totalité de la recette de la soirée sera reversée à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Biscarrosse.

Venez nombreux faire la fête, partager un verre et montrer la force de notre solidarité !

V and B Biscarrosse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.   .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 05  biscarrosse@vandb.fr

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English : Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca

L’événement Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grands Lacs

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