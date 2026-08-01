Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca Biscarrosse
vendredi 21 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Ils ont protégé Bisca, à nous de les soutenir !
Après les récents événements qui ont éprouvé notre commune, le V and B Biscarrosse vous donne rendez-vous pour une grande soirée hommage et solidaire
Vendredi 21 Août | 19h 22h
Concert LIVE MENA Sur Bandes
Ensemble, venons remercier les sapeurs-pompiers, agriculteurs, élus et bénévoles qui ont lutté sans relâche pour préserver notre ville.
GESTES DU CŒUR La totalité de la recette de la soirée sera reversée à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Biscarrosse.
Venez nombreux faire la fête, partager un verre et montrer la force de notre solidarité !
V and B Biscarrosse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 05 biscarrosse@vandb.fr
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English : Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca
L’événement Soirée caritative Amicale Sapeurs Pompiers Bisca Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grands Lacs
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