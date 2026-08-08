Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Ivybush Power Celtic Music Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Ivybush Power Celtic Music

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

IvyBush propulse la Power Celtic Music dans une nouvelle dimension. Violon incandescent, percussions survoltées, citole à archet au timbre médiéval rare leur son est brut, envoûtant, et taillé pour faire vibrer les scènes. Leur musique est dansante, explosive, et entraîne le public dans un tourbillon irrésistible.

Révélé au Celtomania 2022, le trio a depuis parcouru l’Irlande, marqué la télévision (Mlle Holmes, TF1) et conquis les grandes scènes. En janvier 2025, IvyBush a fait résonner sa musique sur la scène de l’Olympia, en première partie d’Alison Wheeler, confirmant son statut de formation incontournable de la scène celtique actuelle.

IvyBush, c’est une tradition réinventée, une fougue contemporaine et un son immédiatement reconnaissable. Un trio qui ne joue pas la musique il la propulse, la bouscule, la fait danser et vous avec !

Formule Café-concert Bar ouvert pendant toute la durée du concert

Spectacle tout public .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr

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English : Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Ivybush Power Celtic Music

L’événement Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Ivybush Power Celtic Music Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE