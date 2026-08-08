Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Matthieu Boré quartet Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Matthieu Boré quartet

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

On l’appelle aussi le ‘French Crooner’. Matthieu Boré, chanteur, pianiste, compositeur, démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux. Mêlant les univers jazz, rock, blues, il convoque les grands standards, mais il déploie également tout son talent d’écriture avec des compositions personnelles. Passionné par la Nouvelle Orléans, Matthieu a développé ces dernières années un répertoire de compositions originales et standards rhythm and blues autour de grands pianistes-chanteurs tels que Ray Charles, Allen Toussaint ou Professor Longhair.

Un répertoire résolument gai et léger, une énergie fabuleuse, un réel sens du partage avec son public.

Formule Café-concert Bar ouvertpendant toute la durée du concert.

Spectacle tout public.

LA MUSIQUE SE PARTAGE !

Vous souhaitez assister aux répétitions, aux balances, à la prise de plateau, rien de plus simple.

Inscrivez-vous au 02 33 83 34 37.

Nombre de places limité.

A partir de 17h le jour du concert. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr

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English : Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Matthieu Boré quartet

L’événement Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Matthieu Boré quartet Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE