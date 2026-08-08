Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Trio Barolo Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche
vendredi 30 avril 2027 · Le Carré du Perche · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Trio Barolo
Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:30:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
Le Trio Barolo est incarné par des solistes d’une virtuosité rare. Daniel Zimmermann, premier tromboniste nommé aux Victoires du Jazz, aux origines corses et pieds‑noirs ; Philippe Euvrard, compositeur et contrebassiste aux racines mêlées de Russie et d’Espagne ; et Rémy Poulakis, Stéphanois d’origine crétoise, à l’accordéon et au chant. Sa voix profonde et vibrante apporte au trio une intensité lyrique qui traverse les frontières entre jazz, opéra et musiques du monde.
Avec leur son singulier, ils nous embarquent pour un voyage autour de la Méditerranée, dont ils sont originaires. Ils nous mènent à la découverte de leurs racines à travers une musique empreinte de sensibilité et de poésie, où se dessine en filigrane l’histoire des migrations européennes.
Leur souffle irrésistible évoque parfois l’atmosphère des films de Fellini. Leur orchestration inédite donne naissance à une musique intense, saisissante, poétique, et toujours propice à l’évasion.
Un trio magnifique, encore plus émouvant et impressionnant en concert.
Formule Café-concert Bar ouvert pendant toute la durée du concert
Spectacle tout public .
Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr
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English : Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Trio Barolo
L’événement Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Trio Barolo Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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