Visite libre de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

C’est au lendemain de la guerre de Cent Ans que fut construite l’église actuelle, à la demande des habitants de la ville auprès de Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon et comtesse du Perche. Les travaux se terminent vers 1535 mais la tour clocher sera coiffée d’un dôme d’ardoise particulièrement élégant quelques années plus tard (1635). Hélas, cette tour a été victime d’un incendie lors d’une grande manifestation locale, puis d’une restauration catastrophique en 1890, depuis, les travaux de restauration n’ont jamais été menés à leur terme…Le portail Nord, dit des comtes du Perche, est remarquable par ses sculptures.

Église Notre-Dame 7 Place Notre-Dame, 61400 Mortagne-au-Perche, France Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Edifice construit de 1494 à 1535 pour remplacer un bâtiment antérieur détruit par un incendie lors de la guerre de Cent Ans. L’église se compose d’une nef avec collatéraux terminée par un chœur à cinq pans, et accompagnée par des chapelles à chaque travée. A cheval sur la première travée du bas-côté sud et la chapelle contiguë, fut édifiée en 1542 une tour terminée un siècle plus tard. Le clocher fut incendié en 1887. En janvier 1890, la tour s’écoula.

C’est au lendemain de la guerre de Cent Ans que fut construite l’église actuelle, à la demande des habitants de la ville auprès de Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon et comtesse du Perche. se…

(c) Vincent Lebel