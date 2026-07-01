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Visite libre de la cour de l’hôtel de Fontenay, Ancien hôtel de Fontenay, Mortagne-au-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Ancien hôtel de Fontenay · Mortagne-au-Perche

Visite libre de la cour de l’hôtel de Fontenay, Ancien hôtel de Fontenay, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien hôtel de Fontenay
Adresse
15 rue du Colonel Guérin, 61400 Mortagne-au-Perche
Ville
61400 Mortagne-au-Perche
Département
Orne

Visite libre de la cour de l’hôtel de Fontenay 19 et 20 septembre Ancien hôtel de Fontenay Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exceptionnel édifice dont la base a été construite sur les fortifications du Fort de Toussaint (XIII ème s.), remanié au début du XVI ème s. dans un style italianisant / paladien, puis au XVIII ème s. en ravalant la façade sur cour dans un style Rococo .

Ancien hôtel de Fontenay 15 rue du Colonel Guérin, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Ancien hôtel de Fontenay restauré en 2018 par le diocèse de Séez. Parking en face.
Exceptionnel édifice dont la base a été construite sur les fortifications du Fort de Toussaint (XIII ème s.), remanié au début du XVI ème s. dans un style italianisant / paladien, puis au XVIII ème .…

Vincent lebel

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