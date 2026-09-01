Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Vide-greniers

Cité Mopti Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vide-greniers organisé par les habitants de la cité Mopti. .

Cité Mopti Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE