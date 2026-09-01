AGENDA · Mortagne-au-Perche
Vide-greniers Mortagne-au-Perche
samedi 12 septembre 2026 · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Vide-greniers
Cité Mopti Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Vide-greniers organisé par les habitants de la cité Mopti. .
Cité Mopti Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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