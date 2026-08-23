Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Soirée Chanson Française au Circonflexe

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Envie d’une soirée Chanson Française dans un endroit cosy avec plein de bonnes ondes ? Ne cherchez plus, rendez-vous au Circonflexe le samedi 19 Septembre à 19h.

Avec Les Chanteurs Livreurs.

Restauration sur réservation au 02 37 49 70 90.

Participation au chapeau.

Envie d’une soirée Chanson Française dans un endroit cosy avec plein de bonnes ondes ? Ne cherchez plus, rendez-vous au Circonflexe le samedi 19 Septembre à 19h.

Avec Les Chanteurs Livreurs.

Restauration sur réservation au 02 37 49 70 90.

Participation au chapeau. .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to spend an evening enjoying French music in a cozy spot with a great vibe? Look no further—head to Le Circonflexe on Saturday, September 19, at 7 p.m.

Featuring Les Chanteurs Livreurs.

Dinner available by reservation at 02 37 49 70 90.

Donations welcome.

L’événement Soirée Chanson Française au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-23 par OTs DU PERCHE