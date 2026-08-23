Soirée Chanson Française au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
samedi 19 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Soirée Chanson Française au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Envie d’une soirée Chanson Française dans un endroit cosy avec plein de bonnes ondes ? Ne cherchez plus, rendez-vous au Circonflexe le samedi 19 Septembre à 19h.
Avec Les Chanteurs Livreurs.
Restauration sur réservation au 02 37 49 70 90.
Participation au chapeau.
Envie d’une soirée Chanson Française dans un endroit cosy avec plein de bonnes ondes ? Ne cherchez plus, rendez-vous au Circonflexe le samedi 19 Septembre à 19h.
Avec Les Chanteurs Livreurs.
Restauration sur réservation au 02 37 49 70 90.
Participation au chapeau. .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to spend an evening enjoying French music in a cozy spot with a great vibe? Look no further—head to Le Circonflexe on Saturday, September 19, at 7 p.m.
Featuring Les Chanteurs Livreurs.
Dinner available by reservation at 02 37 49 70 90.
Donations welcome.
L’événement Soirée Chanson Française au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-23 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Village estival aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou 26 août 2026
- Stage I Judo & Multisports 2026 Nogent-le-Rotrou 27 août 2026
- BRADERIE DES COMMERCANTS Nogent-le-Rotrou 28 août 2026
- Concert à la Guinguette Pub Trio Nogent-le-Rotrou 28 août 2026
- Concert Festiv’ 2026 Hydra’s Project Nogent-le-Rotrou 28 août 2026