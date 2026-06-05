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SOIRÉE CHILL & CHIC LA COUR DES CONSULS Toulouse

SOIRÉE CHILL & CHIC LA COUR DES CONSULS Toulouse samedi 6 juin 2026.

Lieu : LA COUR DES CONSULS

Adresse : 46 Rue des Couteliers

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif :

Toulouse

SOIRÉE CHILL & CHIC

LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-06-06

Profitez d’un été chill & chic à la Cour des Consuls !
Jusqu’à fin septembre, découvrez tous les samedis un Dj Set dans la cour intérieure. Autour d’un verre et d’une planche, c’est 6h de musique qui s’offre à vous chaque week-end.

Retrouvez toutes la programmation estivale sur le site internet de la Cour des Consuls.   .

LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 16 19 99  ha086@accor.com

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English :

Enjoy a chill & chic summer at the Cour des Consuls!

L’événement SOIRÉE CHILL & CHIC Toulouse a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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