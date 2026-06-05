SOIRÉE CHILL & CHIC LA COUR DES CONSULS Toulouse
SOIRÉE CHILL & CHIC LA COUR DES CONSULS Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
SOIRÉE CHILL & CHIC
LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-06-06
Profitez d’un été chill & chic à la Cour des Consuls !
Jusqu’à fin septembre, découvrez tous les samedis un Dj Set dans la cour intérieure. Autour d’un verre et d’une planche, c’est 6h de musique qui s’offre à vous chaque week-end.
Retrouvez toutes la programmation estivale sur le site internet de la Cour des Consuls. .
LA COUR DES CONSULS 46 Rue des Couteliers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 16 19 99 ha086@accor.com
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English :
Enjoy a chill & chic summer at the Cour des Consuls!
L’événement SOIRÉE CHILL & CHIC Toulouse a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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