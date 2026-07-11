Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes de Livarot le samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h30.

Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes de Livarot le samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h30.

Animée par Stéphane.

Au menu Kir Choucroute ou assiette anglaise Fromage Dessert Café .

Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 81 98 07 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot

The Livarot Festival Committee is organising a sauerkraut and 1980s-themed evening at the Livarot village hall on Saturday 26 September 2026, starting at 7.30 pm.

L’événement Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme