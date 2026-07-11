Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot Rue Racine Livarot-Pays-d’Auge
samedi 26 septembre 2026 · Rue Racine · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot
Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes de Livarot le samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h30.
Le Comité des Fêtes de Livarot organise une soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes de Livarot le samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h30.
Animée par Stéphane.
Au menu Kir Choucroute ou assiette anglaise Fromage Dessert Café .
Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 81 98 07 35
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English : Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot
The Livarot Festival Committee is organising a sauerkraut and 1980s-themed evening at the Livarot village hall on Saturday 26 September 2026, starting at 7.30 pm.
L’événement Soirée choucroute et année 80 à la salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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