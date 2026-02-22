Soirée choucroute Restaurant les deux cygnes Saint-Paul

Soirée choucroute

Restaurant les deux cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La Confrérie des Couennes Croustillantes organise une soirée choucroute animée par DJ Tracklist .

Restaurant les deux cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 27 37 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée choucroute

L’événement Soirée choucroute Saint-Paul a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Noblat