Soirée choucroute Restaurant les deux cygnes Saint-Paul
Soirée choucroute Restaurant les deux cygnes Saint-Paul samedi 14 mars 2026.
Soirée choucroute
Restaurant les deux cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
La Confrérie des Couennes Croustillantes organise une soirée choucroute animée par DJ Tracklist .
Restaurant les deux cygnes 14 Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 27 37 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée choucroute
L’événement Soirée choucroute Saint-Paul a été mis à jour le 2026-02-19 par OT de Noblat