Soirée ciné, Médiathèque, Plesse

Informations pratiques

Soirée ciné Vendredi 2 octobre, 20h00 Médiathèque Loire-Atlantique

60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Soirée ciné pop-corn pour petits et grands !

Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux 44630 Plessé Plesse 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240797668 https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/

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