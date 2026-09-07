AGENDA · Plesse
Soirée ciné, Médiathèque, Plesse
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Plesse
Informations pratiques
Soirée ciné Vendredi 2 octobre, 20h00 Médiathèque Loire-Atlantique
60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Soirée ciné pop-corn pour petits et grands !
Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux 44630 Plessé Plesse 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240797668 https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/
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